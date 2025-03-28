«Динамо» Минск — ЦСКА: счет матча 5:3, обзор голов

Минскоеобыграло(5:3) во втором матче серии плей-офф КХЛ.

У хозяев голы записали на свой счет Вадим Мороз, Вадим Шипачёв, Виталий Пинчук, Роман Горбунов и Джош Брук.

В составе ЦСКА отличились Владислав Провольнев, Дмитрий Саморуков и Прохор Полтапов.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Запад «Динамо» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 5:3 (0:0, 2:1, 3:2) Голы: Провольнев — 1 (Полтапов, Соркин), 31:43 — 0:1. Мороз — 1 (Шипачев), 34:39 — 1:1. Шипачев — 1 (Горбунов), 36:48 — 2:1. Пинчук — 1 (Волков), 42:41 — 3:1. Саморуков — 2 (Соркин, Провольнев), 51:34 — 3:2. Горбунов — 1 (п.в.), 58:34 — 4:2. Брук — 1 (мен., п.в.), 58:56 — 5:2. Полтапов — 1 (бол., Соркин, Кэсселс), 59:57 — 5:3Вратари: Демченко (Тихомиров, 29:19, Демченко, 31:08) — ПросветовБроски: 31 (13+11+7) — 35 (9+16+10)Штраф: 8 — 33

После этого матча минское «Динамо» ведет в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА со счетом 2:0. Следующая игра между этими командами состоится 30-го марта в Москве.