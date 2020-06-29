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    Уткин: На короткой дистанции приход Талалаева способен помочь «Крыльям»

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    Журналист Василий Уткин высказался о назначении Андрея Талалаева главным тренером «Крыльев Советов».

    Андрей Талалаев
    Андрей Талалаев

    «Андрей противоречивая фигура, я не думаю, что у него впереди какие-то карьерные успехи, превышающие уже достигнутые.

    Но, в частности, на короткой дистанции (не только, но тут точно) у него есть качества, которые могут работать. Он хорошо объясняет. Он работоспособен. Его приход в экстренной ситуации способен помочь.

    На длинной, начиная с года, Андрей сам и отыщет возможность все испортить. Так бывало всегда.

    Люди меняются, скажете вы. Что ж, я тоже надеюсь, что Андрей способен. Но сейчас похоже, что его согласие ввязаться в "Крылья", которые сами по себе могут быть названы "Загадка дыры" последние лет 12, говорят, скорее, о прежнем желании в премьер-лигу любой ценой.

    "Оренбургу", думаю, гаплык, а за 14-е место что ж не побороться», — написал Уткин в телеграм-канале. 0

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