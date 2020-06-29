ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ПартиТрансферный дайджест. 23-29 июня
  • 20:41
    • Пьянич сменил «Ювентус» на «Барселону»
  • 20:36
    • «Барселона» подтвердила переход Артура в «Ювентус» по окончании сезона
  • 22:58
    • «Барселона» может уволить Сетьена в случае потери очков с «Атлетико»
  • 22:13
    • «Валенсия» уволила главного тренера
  • 21:54
    • КДК присудил «Оренбургу» техническое поражение в матче с «Краснодаром»
    Все новости спорта

    «Барселона» может уволить Сетьена в случае потери очков с «Атлетико»

    Футбол Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетико Вильярреал Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен может быть уволен в случае неудачных результатов в ближайших матчах чемпионата Испании — с «Атлетико» и «Вильярреалом», утверждает AS.

    Энрике Сетьен
    Энрике Сетьен

    По данным источника, отставка специалиста может произойти даже в случае ничейного результата матча с «Атлетико», который состоится 30 июня.

    Если Сетьена уволят, руководить командой до конца сезона будет тренер «Барселоны В» Хавьер Гарсия Пимьента.

    Ранее сообщалось, что между игроками «Барселоны» и Сетьеном произошёл конфликт после окончания матча 32-го тура Примеры с «Сельтой» (2:2).

    Футболисты упрекали тренера за некоторые тактические решения. Игроки не согласны и с некоторыми методами работы тренера.

    «Барселона», в 32 турах набрав 69 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Барселона» провалилась с «Сельтой», но молодежь дарит надежду на будущее
  • Вчера в 14:30
    •
  • Прогноз
  • «Барселона» — «Атлетико»
  • 1.92
  • Завтра в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обгонит ли «Бернли» в таблице АПЛ «Кристал Пэлас»?
  • «Кристал Пэлас» — «Бернли». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Порту» столкнется с проблемами в гостях у неудобного соперника
  • «Пасуш де Феррейра» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Удастся ли «Атлетико» огорчить Месси и его компанию?
  • «Барселона» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 20 000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.51
  • Экспресс дня 29 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Пасуш де Феррейра — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Дженоа — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.94
  • Экспресс дня 30 июня
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Торино — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие