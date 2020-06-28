Шипшев: Такое ощущение, что ВАР смотрят, когда «Тамбову» нужно пенальти поставить

Главный тренер «Тамбова»после поражения от(1:2) в матче 24-го тура РПЛ раскритиковал судейство.

«Нельзя сказать, что "Урал" нас переиграл, ровно как и мы их не переиграли.

Почему-то вторую игру подряд мы начинаем с пенальти. Такое ощущение, что ВАР смотрят, когда нам нужно пенальти поставить.

Второй гол мы пропускаем — минуту лежит наш защитник, а игра почему-то не останавливается... Не хочется комментировать судейство, но, к сожалению, это факты.

Я и говорю, что мы ни в чем не уступили "Уралу" сегодня. После пропущенного гола игра выравнялась, второй тайм был больше за нами, чем за соперниками», — сказал Шипшев в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Урал» с 28 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Тамбов» — 13-я строчка и 25 баллов. 0