Артета: Успех «Ливерпуля» вдохновляет «Арсенал»

Главный тренерпрокомментировал долгожданное чемпионствов АПЛ.

«Они очень далеко зашли как команда и клуб за последние несколько сезонов. Я думаю, что они создали очень четкую культуру клуба, которую они смогли передать болельщикам и породить веру.

Считаю, что у них очень понятная философия с точки зрения стиля игры, подхода к каждому матчу, и у них есть по-настоящему хорошие исполнители.

Все начиналось с тренера и его штаба, а все игроки, которых они подписали, идеально подходят именно под стиль игры "Ливерпуля". Поздравляю их.

Да, они вдохновляют "Арсенал", потому что они были в очень сложном положении четыре года назад, а затем приняли много правильных решений — иногда сложных, иногда непопулярных, но они были правильными для них.

Они были последовательны в своих словах, очень ясные поступки и безжалостность. Они к каждой игре подходили с настроем выиграть ее», — цитирует Артету Goal. 0