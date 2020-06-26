«Зенит» — «Крылья Советов»: составы, прогноз, коэффициенты,

Определились стартовые составы на матч 24-го тура чемпионата России

«Зенит»: Лунев, Иванович, Караваев, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Дзюба, Азмун, Малком.

Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Осорио, Жирков, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мусаев, Дриусси, Ригони, Шамкин.

«Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Бурлак, Чернов, Зеффан, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Попович, Глушенков.

Запасные: Рыжиков, Полуяхтов, Чичерин, Лысцов, Терехов, Антон, Тюрин, Смирнов, Аль-Фураиджи, Молчанов, Радонич.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Зениту». Коэффициент на его победу — 1.17, на успех «Крыльев» — 27.0, на ничью — 11.25. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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