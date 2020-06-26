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    «Зенит» не упустит домашней победы

    «Зенит» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата России по футболу 26 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Крылья Советов»
    «Зенит»
    В пятницу, 26 июня, «Зенит» на своем поле примет «Крылья Советов» в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Газпром Арене», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Зенит» — «Крылья Советов».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Июня 2020 года
    Зенит
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    «Зенит»

    «Зенит» вернулся после зимнего перерыва ничьей с «Локомотивом» (0:0) в конце февраля, после чего в начале марта победил на выезде «Ахмат» в четвертьфинале Кубка России.

    Затем питерский клуб дома разошелся миром с «Уфой» (0:0) и разгромил «Урал» со счетом 7:1.

    Накануне возобновления чемпионата «Зенит» в товарищеских матчах разгромил «Оренбург» (5:3) и обыграл «Уфу» (1:0).

    Все прогнозы на РПЛ

    В первом матче после карантина питерский клуб в Москве уверенно разгромил ЦСКА, забив четыре безответных мяча армейцам.

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  • 21/06/2020

    • После 23 туров «Зенит» с 53 очками идет на 1-м месте. Разница мячей 48-10, 13 голов забил Артем Дзюба, еще 10 — Сердар Азмун.

    «Крылья Советов»

    После зимнего перерыва самарцы вернулись домашней ничьей с «Оренбургом» (1:1) в конце февраля, упустив победу на последних минутах, играя в меньшинстве.

    На вынужденный перерыв подопечные Миодрага Божовича ушли после поражения от «Тамбова» (0:3), хотя перед этим им удалось одолеть «Рубин» (1:0).

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  • 22/06/2020

    • Во время карантинного перерыва «Крылья Советов» провели контрольный матч с «Рубином» проиграв со счетом 1:3.

    В первом матче после возобновления турнира «Крылья Советов» на своем поле уступили со счетом 2:4, пропусти четыре мяча за 15 минут во втором тайме.

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    После 23 туров «Крылья Советов» с 22 очками идут на 16-м месте. Разница мячей 24-33, по 2 гола забил целый ряд игроков, а лучший бомбардир команды Александ Соболев (10) перебрался в «Спартак».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Крылья» проиграли шесть последних матчей с «Зенитом», последний раз они побеждали питерцев в 2015 году — на выезде.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Зенита» — 1.20, победа «Крыльев» — 15.75, ничья в основное время — 7.00.

    В домашней победе питерского клуба над аутсайдером сомнений нет, прогнозируем успех «Зенита».

    «Зенит» крупно победил ЦСКА, вряд ли результат матча с «Крыльями» будет иным. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1.60 и «Обе забьют — нет» за 1,50. 0

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