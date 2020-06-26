Артета: У нас достаточно времени и игр, чтобы попасть в еврокубки

Главный тренероценил шансы своей команды на попадание в еврокубки по итогам текущего сезона.

«Я всегда очень позитивен. У нас достаточно времени и игр, чтобы сделать это. Мы дважды проиграли впервые с момента, как я принял команду, но затем "Арсенал" победил, и это поднимает дух и веру.

Календарь Премьер-лиги у нас довольно жесткий. Впереди у "Арсенала" четыре выездных матча, и нам нужно восстанавливать футболистов», — приводит слова специалиста ВВС Sport.

В прошлом туре АПЛ «Арсенал» переиграл «Саутгемптон» 0:2, чем смог прервать свою неудачную серию. 0