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    Артета: У нас достаточно времени и игр, чтобы попасть в еврокубки

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил шансы своей команды на попадание в еврокубки по итогам текущего сезона.

    Микель Артета
    Микель Артета

    «Я всегда очень позитивен. У нас достаточно времени и игр, чтобы сделать это. Мы дважды проиграли впервые с момента, как я принял команду, но затем "Арсенал" победил, и это поднимает дух и веру.

    Календарь Премьер-лиги у нас довольно жесткий. Впереди у "Арсенала" четыре выездных матча, и нам нужно восстанавливать футболистов», — приводит слова специалиста ВВС Sport.

    В прошлом туре АПЛ «Арсенал» переиграл «Саутгемптон» 0:2, чем смог прервать свою неудачную серию. 0

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