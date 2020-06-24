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    Сульшер: «МЮ» не слишком далек от победы в АПЛ

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер оценил шансы и перспективы своей команды.

    Уле-Гуннар Сульшер
    Уле-Гуннар Сульшер

    «"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" в последние пару сезонов поставили стандарты для победы в АПЛ. Мы развивались в течение сезона и имели 11-матчевую победную серию. Затем мы добавили к этому Поля Погба и Маркуса Рашфорда и думаем: да, мы не слишком далеки от победы в лиге.

    Я очень доволен командой. Если будут какие-то хорошие сделки, игроки, которые сделают нас лучше, конечно, нам придется потратить немного денег. Но с командой здорово работать, и она движется в правильном направлении.

    Мы все еще не там, где хотим быть, но делаем шаг за шагом. Надеюсь, в этом сезоне мы сможем побороться за Лигу Европы и Кубок Англии, а также за первую четверку АПЛ», — приводит слова Сульшера The Guardian.

    На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает в АПЛ пятое место. От зоны Лиги чемпионов манкунианцев отделяет пять очков. 0

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