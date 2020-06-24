ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ГончаренкоВите надо выйти. Миф о Гончаренко развеялся после матча с «Зенитом»
  • 07:15
    • Шатов подписал предварительное соглашение с «Рубином»
  • 07:31
    • «Сельта» предложила «Локомотиву» за Смолова шесть миллионов евро
  • 07:00
    • Экс-форвард ЦСКА судится с японским клубом
  • 01:02
    • Гол Ракитича принес «Барселоне» победу над «Атлетиком»
  • 00:00
    • «Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в лондонском дерби
    Все новости спорта

    «Сельта» предложила «Локомотиву» за Смолова шесть миллионов евро

    Футбол Трансферы Футбол России РПЛ Локомотив Футбол Испании Примера (Ла Лига) Сельта Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    «Сельта» намерена сохранить в составе нападающего Федора Смолова, утверждает Cadena SER.

    Федор Смолов
    Федор Смолов

    По данным источника, клуб из Виго 23 июня предложил «Локомотиву», которому принадлежат права на 30-летнего нападающего, шесть миллионов евро евро.

    Предложение вступит в силу в том случае, если «Сельта» сможет сохранить прописку в Ла Лиге. Отмечается, что еще два миллиона «железнодорожники» могут получить в виде бонусов за успешные выступления Федора.

    Сам Смолов заинтересован в продолжении карьеры в «Сельте». «Локомотив» же, с которым игрока связывают еще два года контракта, готов разгрузить свою высокую платежную ведомость: зарплата игрока в России составляет не менее трех миллионов евро.

    Ранее «Сельта» уже заплатила 700 тысяч евро за аренду футболиста до конца этого сезона. В чемпионате Испании Смолов сыграл в семь матчах и забил один гол. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 16-22 июня
  • 22/06/2020 в 20:22
    •
  • Прогноз
  • «Аталанта» — «Лацио»
  • 1.92
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Лучшая атака против лучшей обороны. Сколько голов забьют «Аталанта» и «Лацио»?
  • «Аталанта» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Удержит ли «Реал» свое лидерство?
  • «Реал» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Кто станет последним полуфиналистом Кубка России?
  • «Шинник» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 20 000 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Фил Фоден и Н'Голо Канте Футбол АПЛ. МЮ принимает «Шеффилд», лондонское дерби «Тоттенхэма» и «Вест Хэма», «Ман Сити» в гостях у «Челси»Обзор матчей 31 тура АПЛ 00:110
  • 08:18
    • Главный тренер и защитник «Фиорентины» дисквалифицированы за богохульство
  • 08:03
    • Сетьен: Победа над «Атлетиком» далась «Барселоне» нелегко
  • 07:47
    • «Ним» расстался с главным тренером
    Усман Дембеле Футбол Трансферный дайджест. 16-22 июняПерейдет ли в «Ливерпуль» хавбек «Барселоны», покинет ли «Рому» защитник, переберется ли игрок «Тоттенхэм» в Италию и другие трансферные новости последних дней 22/06/2020 в 20:220
    2.95
  • Экспресс дня 24 июня
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 01:27
    • «Порту» разгромил «Боавишту» и возглавил таблицу чемпионата Португалии
  • 00:45
    • «Парма» на выезде разгромила «Дженоа»
  • 00:38
    • Агент: Точно знаю, что у Миранчука есть три варианта в Италии и два — в Испании
    Юрген Клопп Футбол Придется еще немного подождать. «Ливерпуль» вряд ли оформит чемпионство в следующем туре«Красные» в мерсисайдском дерби сыграли вничью с «Эвертоном» 22/06/2020 в 15:520
  • 23:27
    • Леманн может возглавить шотландский клуб
  • 23:06
    • Бернд Лено пропустит больше месяца из-за травмы
  • 21:57
    • «Лестер» и «Брайтон» сыграли вничью
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.95
  • Экспресс дня 24 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Аталанта — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Реал — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шинник — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.68
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.95
  • Экспресс дня 24 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Алавес — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Рома — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие