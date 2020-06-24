«Сельта» предложила «Локомотиву» за Смолова шесть миллионов евро

намерена сохранить в составе нападающего, утверждает Cadena SER.

По данным источника, клуб из Виго 23 июня предложил «Локомотиву», которому принадлежат права на 30-летнего нападающего, шесть миллионов евро евро.

Предложение вступит в силу в том случае, если «Сельта» сможет сохранить прописку в Ла Лиге. Отмечается, что еще два миллиона «железнодорожники» могут получить в виде бонусов за успешные выступления Федора.

Сам Смолов заинтересован в продолжении карьеры в «Сельте». «Локомотив» же, с которым игрока связывают еще два года контракта, готов разгрузить свою высокую платежную ведомость: зарплата игрока в России составляет не менее трех миллионов евро.

Ранее «Сельта» уже заплатила 700 тысяч евро за аренду футболиста до конца этого сезона. В чемпионате Испании Смолов сыграл в семь матчах и забил один гол. 0