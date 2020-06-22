Вратарь «Ростова» Попов: Тренер дал установку играть в атакующий футбол

Вратарь молодежной команды «Ростова»высказался о поражении от(1:10) в матче чемпионата России.

Отметим, что «Ростов» в матче с «Сочи» нанес два удара по воротам соперника, один из них пришелся в створ.

«Может, они думали, что мы не такие сильные, начнем играть от обороны. Но нам тренер дал установку играть в атакующий футбол. И у нас получилось забить быстро.

Он сказал, что не нужно ничего бояться, нужно выходить и показывать, тем более нам предоставили такой огромный шанс. А обычно мы играем в атакующий футбол.

Было ли какое-то обращение Карпина? Нет. Из футболистов основного состава — да, были. Много кто нас поддерживал, желал удачи, чтобы без травм обошлось. Ивелин Попов, Глебов», — сказал Попов в эфире программы «8-16» на «Матч Премьер». 0