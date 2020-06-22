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    Вратарь «Ростова» Попов: Тренер дал установку играть в атакующий футбол

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    Вратарь молодежной команды «Ростова» Денис Попов высказался о поражении от «Сочи» (1:10) в матче чемпионата России.

    Денис Попов
    Денис Попов

    Отметим, что «Ростов» в матче с «Сочи» нанес два удара по воротам соперника, один из них пришелся в створ.

    «Может, они думали, что мы не такие сильные, начнем играть от обороны. Но нам тренер дал установку играть в атакующий футбол. И у нас получилось забить быстро.

    Он сказал, что не нужно ничего бояться, нужно выходить и показывать, тем более нам предоставили такой огромный шанс. А обычно мы играем в атакующий футбол.

    Было ли какое-то обращение Карпина? Нет. Из футболистов основного состава — да, были. Много кто нас поддерживал, желал удачи, чтобы без травм обошлось. Ивелин Попов, Глебов», — сказал Попов в эфире программы «8-16» на «Матч Премьер». 0

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