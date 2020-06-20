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    «Динамо» договаривается с «Краснодаром» о переносе матча

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    Московское «Динамо» договаривается с «Краснодаром» о переносе матча 23-го тура чемпионата России, утверждает «Спорт-Экспресс».

    Шарль Каборе
    Шарль Каборе

    По информации издания, в «Динамо» положительные тесты на коронавирус сдали Клинтон Н’Жи, Николай Комличенко, Шарль Каборе и Себастьян Шиманьски.

    Агент Каборе Дмитрий Селюк подтвердил, что его клиент заболел коронавирусом.

    «К сожалению, у Каборе положительный тест. Я все же глубоко надеюсь, что, возможно, это, как и у Попова из "Ростова", может быть ошибочно. Но пока, к сожалению, тест дал положительный результат.

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    • Могу сразу заверить, что Каборе и его семья сидели дома и выполняли полностью все предписания. Думаю, что, скорее всего, он поймал вирус, так как каждый раз подвозил на тренировку Клинтона, у которого тоже выявлен коронавирус», — цитирует Селюка Sport24. 0

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