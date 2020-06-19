Колосков: Разве это нормально — заставить юношей против мужиков играть?

Почетный президент РФСвысказался касательно ситуации с матчем». Он считает, что матч нужно было переносить.

«Можно одну игру в Сочи пропустить, но потом выйдет нормальный мужской состав, который будет бороться, а не отбывать номер. Есть РФС и РПЛ, которые принимают решение, и разве это нормально: заставить юношей против мужиков играть, и где гарантии, что они здоровы?», — цитирует Колоскова ТАСС.

Напомним, что из-за коронавируса у шести футболистов «Ростова» команду закрыли на двухнедельный карантин. Изначально планировалось перенести игру, однако против выступили в «Сочи». 0