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    Колосков: Разве это нормально — заставить юношей против мужиков играть?

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался касательно ситуации с матчем «Сочи» — «Ростов». Он считает, что матч нужно было переносить.

    Вячеслав Колосков
    Вячеслав Колосков

    «Можно одну игру в Сочи пропустить, но потом выйдет нормальный мужской состав, который будет бороться, а не отбывать номер. Есть РФС и РПЛ, которые принимают решение, и разве это нормально: заставить юношей против мужиков играть, и где гарантии, что они здоровы?», — цитирует Колоскова ТАСС.

    Напомним, что из-за коронавируса у шести футболистов «Ростова» команду закрыли на двухнедельный карантин. Изначально планировалось перенести игру, однако против выступили в «Сочи». 0

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