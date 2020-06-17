«Ростов» прошел лицензирование УЕФА и РФС

«Ростов» получил лицензию УЕФА и РФС на сезон 2020/21, информирует пресс-служба клуба.

«Вчера прошло заседание Комиссии Российского футбольного союза по лицензированию клубов на сезон 2020/2021. По его итогам, "Ростов" получил лицензию для участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и РФС.

Данная лицензия дает право нашему клубу на участие в Российской Премьер-Лиге, а также в соревнованиях под эгидой УЕФА — в Лиге Чемпионов и Лиге Европы», — говорится в сообщении.

После 22 туров РПЛ «Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 38 очков. 0