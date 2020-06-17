Бундеслига: «Лейпциг» потерял очки, «Байер» обыграл «Кельн»

17 июня состоялся ряд матчей немецкой Бундеслиги.

«Лейпциг» на своем поле не сумел обыграть «Фортуну», ведя в счете по ходу игры — 2:2.

У хозяев после перерыва забивали Кевин Кампль и Тимо Вернер, у гостей гол на счету Стивена Скжибски (на 87-й минуте) и Андре Хоффмана (на 92-й).

«Байер» дома обыграл «Кельн» со счетом 3:1.

На 7-й минуте у хозяев отличился Свен Бендер, на 39-й — Кай Хаверц, а на 83-й — Мусса Диаби. У гостей гол на 59-й минуте в активе Себастьяна Борно.

Еще в одном матче «Аугсбург» уступил «Хоффенхайму» — 1:3.

У хозяев забил Рубен Варгас, у гостей дубль оформил Мунас Даббур, а еще один мяч провел Ила Бебу. 0