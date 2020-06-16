УЕФА определился со сроками доигровки Лиги Европы, информирует Sky Sport Italia.

УЕФА определился со сроками доигровки Лиги Европы globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Турнир в формате «финала восьми», как и Лига чемпионов, пройдет в Германии с 10 по 21 августа. Матчи пройдут в Дуйсбурге, Гельзенкирхене, Дюссельдорфе и Кельне. Последний город также примет финал.

Что касается ответных матчей 1/8 финала «Шахтер» — «Вольфсбург» (первый матч — 2:1), «Копенгаген» — «Истанбул Башакшехир» (0:1), «Базель» — «Айнтрахт» Ф (3:0), «Манчестер Юнайтед» — ЛАСК (5:0), «Вулверхэмптон» — «Олимпиакос» (1:1), «Байер» — «Рейнджерс» (3:1), то они пройдут в тех городах, как и было запланировано.

Пары «Интер» — «Хетафе» и «Рома» — «Севилья», которые не смогли провести первые матчи из-за начала пандемии коронавируса, определят четвертьфиналистов по результатам одного матча на нейтральном поле в Германии.

Стоит отметить, что официально это решение будет утверждено на исполкоме УЕФА в среду, 17 июня. 0