На Тиагу Силву появился еще один претендент

Защитникможет продолжить карьеру в Англии, сообщает The Sun.

Как передает источник, в его приобретении заинтересован «Тоттенхэм». Главный тренер лондонцев Жозе Моуринью хочет укрепить оборону. Камнем преткновения может стать высокая зарплата игрока.

Ранее появилась информация, что в услугах защитника заинтересованы «Арсенал» и «Эвертон». Агент футболиста также не исключал варианта с возвращением своего клиента в «Милан», откуда Силва перешел в ПСЖ в 2012 году.

Напомним, что по окончании сезона-2019/20 Силва станет свободным агентом. 0