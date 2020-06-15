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    На Тиагу Силву появился еще один претендент

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    Защитник ПСЖ Тиагу Силва может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Sun.

    Тиагу Силва
    Тиагу Силва

    Как передает источник, в его приобретении заинтересован «Тоттенхэм». Главный тренер лондонцев Жозе Моуринью хочет укрепить оборону. Камнем преткновения может стать высокая зарплата игрока.

    Ранее появилась информация, что в услугах защитника заинтересованы «Арсенал» и «Эвертон». Агент футболиста также не исключал варианта с возвращением своего клиента в «Милан», откуда Силва перешел в ПСЖ в 2012 году.

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