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    Рыбчинский: Впечатления от тренировок Николича позитивные и приятные

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    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский поделился мнением о работе с новым главным тренером команды Марко Николичем.

    Дмитрий Рыбчинский
    Дмитрий Рыбчинский

    Сербский специалист стал главным тренером московского клуба 1 июня. Через 12 дней он провел первую тренировку вместе с командой.

    «Впечатления от тренировок Николича позитивные и приятные. Стараемся больше контролировать игру, работать с мячом, менять направление атак, чтобы сопернику было сложнее.

    Играть в атакующий футбол всегда приятно», — сказал Рыбчинский клубной пресс-службе.

    Напомним, что 14 июня «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом» (1:0) в 1-м матче под руководством Николича, Рыбчинский забил гол.

    «Чувствую себя хорошо. В первой игре против "Динамо" было тяжеловато, но сейчас мы уже прошли сборы, набрали кондиции. Против "Тамбова" игралось получше.

    На сколько процентов готовы к сезону? Думаю, процентов 85. Можно прибавлять еще. Подходим к сезону с боевым настроем. Надеюсь, к "Оренбургу" будем готовы на сто процентов», — сказал игрок.

    Первый матч после возобновления РПЛ «Локомотив» проведет с «Оренбургом» 21 июня дома. 0

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