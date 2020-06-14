Рыбчинский: Впечатления от тренировок Николича позитивные и приятные

Полузащитник «Локомотива»поделился мнением о работе с новым главным тренером команды

Сербский специалист стал главным тренером московского клуба 1 июня. Через 12 дней он провел первую тренировку вместе с командой.

«Впечатления от тренировок Николича позитивные и приятные. Стараемся больше контролировать игру, работать с мячом, менять направление атак, чтобы сопернику было сложнее.

Играть в атакующий футбол всегда приятно», — сказал Рыбчинский клубной пресс-службе.

Напомним, что 14 июня «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом» (1:0) в 1-м матче под руководством Николича, Рыбчинский забил гол.

«Чувствую себя хорошо. В первой игре против "Динамо" было тяжеловато, но сейчас мы уже прошли сборы, набрали кондиции. Против "Тамбова" игралось получше.

На сколько процентов готовы к сезону? Думаю, процентов 85. Можно прибавлять еще. Подходим к сезону с боевым настроем. Надеюсь, к "Оренбургу" будем готовы на сто процентов», — сказал игрок.

Первый матч после возобновления РПЛ «Локомотив» проведет с «Оренбургом» 21 июня дома. 0