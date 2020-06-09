ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тимо ВернерТрансферный дайджест. 2-8 июня
  • 18:53
    • Вылет «Амьена» и «Тулузы» из Лиги 1 отменен
  • 16:36
    • «Рубин» усилился экс-игроком «Урала»
  • 15:35
    • Клубы РПЛ желают начать новый сезон 9-10 августа
  • 15:05
    • Гвардиола нашел замену Артете
  • 13:52
    • РФС утвердил пять замен в РПЛ и Кубке России
    Все новости спорта

    Вылет «Амьена» и «Тулузы» из Лиги 1 отменен

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Тулуза Амьен Лион Календарь Лиги 1 Прогнозу на Лигу 1
    Государственный совет Франции наложил запрет на решение Лиги 1 о вылете команд, сообщает официальный сайт организации.

    «Тулуза»
    «Тулуза»

    Согласно решению высшего административного суда страны, сезон-2019/20, который был завершен досрочно, доигран не будет, но «Тулуза» и «Амьен» сохранят свое место в высшем дивизионе.

    С апелляцией обращался также «Лион», однако его претензии не удовлетворили. Таким образом, все позиции в чемпионате Франции остаются неизменными, отменяется только вылет в Лигу 2.

    Теперь руководство лиги должно пересмотреть формат следующего сезона. Существует вероятность, что будет подана апелляция.

    28 апреля Федерация футбола Франции объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса. 30 апреля было объявлено окончательное распределение мест в лиге 1 и лиге 2.

    Места команд были определены в соответствии с индексом эффективности, рассчитанном с учетом количества набранных очков во всех сыгранных матчах. В Лигу 1 поднялись «Лорьян» и «Ланс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 26 мая — 1 июня
  • 01/06/2020 в 22:57
    •
  • Прогноз
  • «Саарбрюккен» — «Байер»
  • 2.20
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто станет первым полуфиналистом Кубка Германии?
  • «Саарбрюккен» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Выйдет ли «Бавария» в финал Кубка Германии?
  • «Бавария» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Вернется ли «Бенфика» к победам?
  • «Портимоненсе» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Луис Энрике Футбол Отодвинул бывших от борьбы за лидерство. Об Эль-Класико 1999-го года на «Камп Ноу»Игра в Барселоне запомнилась перформансом в исполнении Луиса Энрике, разгромом «Реала» и увеличением шансов на 16-е золото Вчера в 12:160
  • 12:19
    • В Sky Sports подтвердили договоренность об использовании звуковых эффектов из FIFA 20
  • 19:25
    • «Трактор» подписал защитника «Баффало»
  • 19:00
    • Стали известны условия переезда «Тамбова» в Нижний Новгород
    Эмре Джан Футбол Удачная серия Лаббадии прервалась. «Герта» проиграла в ДортмундеЕдинственный гол в ворота берлинской команды забил Эмре Джан 07/06/2020 в 15:520
  • Экспресс дня

  • «Бавария» вновь не оставит шансов «Айнтрахту»?
  • 3.28
    •
  • 18:31
    • Гершкович: Если все будет нормально, зрительская квота будет расти
  • 18:17
    • Юран: Руководство «Спартака» должно попытаться оспорить решение РФС
  • 17:07
    • ЦСКА отложил идею с подписанием Вагнера
    Филиппо Индзаги Футбол Когда спор за «скудетто» набирал обороты. Об игре «Ювентуса» против «Милана» в Серии А 1999/2000Чемпионат Италии уже совсем скоро стартует с новой силой, а пока погрузимся в воспоминания прошлого, связанные с этим турниром 07/06/2020 в 17:000
  • 16:49
    • Полузащитник «Лацио» вернулся к тренировкам после травмы
  • 16:20
    • «Ливерпуль» продлил контракт с полузащитником до окончания сезона
  • 16:02
    • Дюков отреагировал на слова Федуна
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.85
  • Прогноз на матч Пяст — Гурник
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Динамо Дрезден — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Саарбрюккен — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Гонвед — МОЛ Види
  • Футбол
  • Сегодня в 22:05
    •  4.55
  • Экспресс дня 9 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Фамаликан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Баник Острава — Славия Прага
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Спарта Прага — Опава
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Витория Сетубал — Санта Клара
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Фастав Злин
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Партизан — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Портимоненсе — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие