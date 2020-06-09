Вылет «Амьена» и «Тулузы» из Лиги 1 отменен

Государственный совет Франции наложил запрет на решение Лиги 1 о вылете команд, сообщает официальный сайт организации

Согласно решению высшего административного суда страны, сезон-2019/20, который был завершен досрочно, доигран не будет, но «Тулуза» и «Амьен» сохранят свое место в высшем дивизионе.

С апелляцией обращался также «Лион», однако его претензии не удовлетворили. Таким образом, все позиции в чемпионате Франции остаются неизменными, отменяется только вылет в Лигу 2.

Теперь руководство лиги должно пересмотреть формат следующего сезона. Существует вероятность, что будет подана апелляция.

28 апреля Федерация футбола Франции объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса. 30 апреля было объявлено окончательное распределение мест в лиге 1 и лиге 2.

Места команд были определены в соответствии с индексом эффективности, рассчитанном с учетом количества набранных очков во всех сыгранных матчах. В Лигу 1 поднялись «Лорьян» и «Ланс». 0