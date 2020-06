«Манчестер Сити» — лидер по расходам в АПЛ

Журналист Sunday World Кевин Палмер составил рейтинг клубов Англии по чистым расходам за последние пять лет, используя данные портала Transfermarkt.

Список возглавил «Манчестер Сити», траты которого составили £ 601 млн, вторым клубом стал «Манчестер Юнайтед» (£ 484 млн), замкнул тройку лондонский «Арсенал» — £ 267 млн.

Стоит отметить, что «Ливерпуль» оказался лишь на 14-й позиции (£ 107 млн).

After Liverpool’s owners decided not to spend the money to get Timo Werner, I’ve done a piece in @sundayworld looking at net spend transfer over the last five years.

The numbers for Liverpool and Tottenham highlights their overachievement #LFC #THFC pic.twitter.com/sqSk8HWqjr