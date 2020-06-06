Форвард «МЮ» готов уходить с поля из-за проявлений расизма

Нападающийзаявил, что намерен уходить с поля в случае проявления расизма в его адрес.

«Если меня будут оскорблять, я скажу об этом арбитрам и посмотрю, что они сделают. Если они не предпримут никаких действий, я уйду с поля. В одном из матчей в Китае меня обзывали разными словами, и после игры я не пожал сопернику руку.

Я пошел прямо в раздевалку, я был очень зол и сообщил об этом футбольной ассоциации. Никто не должен мириться с расизмом. Мы все люди. Несмотря на цвет кожи, мы все одинаковы, мы живем в одном мире, в одной жизни», — сказал Игало Sky Sports.

Напомним, 1 июня «МЮ» объявил о продлении срока аренды Игало до января 2021 года. 0