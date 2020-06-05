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    Дюков: Проведение игр РПЛ в присутствии зрителей необязательно

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    Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что проведение матчей чемпионата России со зрителями не является обязательным.

    Александр Дюков
    Александр Дюков

    «Регламент содержит четкие протоколы действий в каждой ситуации. Какой алгоритм действий при обнаружении коронавируса и так далее. Что касается допуска зрителей в размере 10 процентов от вместимости стадиона, это накладывает дополнительную ответственность на всех участников процесса.

    Но это будет сделано только при выполнении всех пунктов регламента и выполнении всех регламентов Роспотребнадзора и исходя из конкретной обстановки в регионе. Проведение матча со зрителями не является обязательным. Будет ли это реализовано, будет зависеть от состояния в регионе», — приводит слова Дюкова «Р-Спорт».

    Чемпионат России возобновится 19 июня. Роспотребнадзор разрешил допуск зрителей на 10 процентов от вместимости стадиона. 0

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