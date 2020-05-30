«Майнц» — «Хоффенхайм»: счет матча 0:1, обзор гола

Фрагмент матча
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Единственный мяч на 43-й минуте забил тоголезский нападающий гостей Ила Бебу.
Отметим, что на 27-й минуте «Хоффенхайм» получил право на пенальти, но Стефан Цубер не сумел его реализовать.
После этого матча «Хоффенхайм» с 42 очками на 6-й строке таблицы Бундеслиги, а «Майнц» на 15-м месте — 28 очков.
В другом матче отчетного тура гельзенкирхенский «Шальке» дома уступил бременскому «Вердеру» со счетом 0:1.
Счет на 32-й минуте открыл бразильский хавбек гостей Леонардо Биттенкорт.
«Шальке» с 37 очками на 10-м месте, а «Вердер» с 25 очками на 17-й строке таблицы. 0