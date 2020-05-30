«Майнц» — «Хоффенхайм»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 29-го тура чемпионата Германиипотерпел домашнее поражение от— 1:0.

Единственный мяч на 43-й минуте забил тоголезский нападающий гостей Ила Бебу.

Отметим, что на 27-й минуте «Хоффенхайм» получил право на пенальти, но Стефан Цубер не сумел его реализовать.

После этого матча «Хоффенхайм» с 42 очками на 6-й строке таблицы Бундеслиги, а «Майнц» на 15-м месте — 28 очков.

В другом матче отчетного тура гельзенкирхенский «Шальке» дома уступил бременскому «Вердеру» со счетом 0:1.

Счет на 32-й минуте открыл бразильский хавбек гостей Леонардо Биттенкорт.

«Шальке» с 37 очками на 10-м месте, а «Вердер» с 25 очками на 17-й строке таблицы. 0