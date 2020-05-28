«Арсенал» вступил в борьбу за Коутиньо

Лондонский «Арсенал» заинтересован в услугах полузащитника «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

В сезоне 2019/20 бразилец выступает на правах аренды в «Баварии», которая не воспользовалась опцией его выкупа.

Коутиньо готов вернуться в Англию, где на него также претендуют «Ньюкасл», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Лестер».

Отмечается, что бразилец соответствует предпочтениям тренера «Арсенала» Микеля Артеты.

«Барселона» оценивает футболиста в 100 миллионов евро и пока не собирается снижать цену. Если никто не заплатит эту сумму, то не исключено, что Коутиньо придется играть в Испании. 0