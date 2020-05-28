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    Заболевший коронавирусом игрок «Локо» рассказал о своем состоянии

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    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, у которого ранее обнаружили коронавирус, рассказал о своем самочувствии.

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    «Всем привет, спасибо большое за сообщения и звонки. Я чувствую себя очень хорошо, надеюсь, что скоро все это закончится и приступлю к тренировкам с командой. Всем добра и здоровья!» — сказал Баринов в сторис Instagram.

    В сезоне-2019/20 23-летний Баринов провел 24 матча за «Локомотив» и забил два гола. Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 21 июня.

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