Заболевший коронавирусом игрок «Локо» рассказал о своем состоянии

«Всем привет, спасибо большое за сообщения и звонки. Я чувствую себя очень хорошо, надеюсь, что скоро все это закончится и приступлю к тренировкам с командой. Всем добра и здоровья!» — сказал Баринов в сторис Instagram.
В сезоне-2019/20 23-летний Баринов провел 24 матча за «Локомотив» и забил два гола. Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 21 июня.
Заболевший коронавирусом хавбек «Локо» Баринов рассказал о своём состоянии pic.twitter.com/41l2Kyb4j0— Алексей Лазуткин (@lazutkin_88) May 28, 2020