Бакаев рассказал о своем самочувствии

Полузащитник «Спартака»заявил, что коронавирус у него протекает бессимптомно.

По итогам тестирования команды, у игрока был выявлен положительный ПЦР-тест и ИФА-тест с наличием иммуноглобулина M, что свидетельствует об острой фазе заболевания.

«Поздравляю всех мусульман с окончанием Священного месяца Рамадан. Пусть Всевышний благословит наш пост и примет наши молитвы!

Что касается моего физического состояния, то чувствую я себя прекрасно. Болезнь протекает бессимптомно, огромное спасибо всем за поддержку.

В свою очередь, призываю всех оставаться дома, осталось совсем немного и мы вновь вернемся к своей нормальной жизни», — написал Бакаев в своем Instagram. 0