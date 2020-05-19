Хуммельс: Матчи без фанатов — это очень грустно

Защитник дортмундскойзаявил, что матчи Бундеслиги без болельщиков не такие яркие как обычно. По его мнению, пустые трибуны вредят хозяевам, но гостям помогают.

«Матчи без фанатов — это очень грустно. Особенно если думать об игре против "Баварии" — обычно на наши домашние матчи против них приходят 80 тысяч зрителей.

Когда трибуны пусты, я могу получать и передавать гораздо больше указаний, лучше слышать слова тренера со скамейки. Когда стадион забит, сложно передать что-то даже на расстоянии десяти метров.

Мы оказались в новой ситуации, но я не думаю, что это изменит судьбу Бундеслиги. Я бы назвал это "нулевой точкой" », — приводит слова Хуммельса Kicker. 0