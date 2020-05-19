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    Кабальеро продлит контракт с «Челси»

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    «Челси» продлит контракт с вратарем Вилли Кабальеро, сообщает The Telegraph.

    Вилли Кабальеро
    Вилли Кабальеро

    Известно, что в контракте 38-летнего голкипера есть пункт о продлении договора еще на один год. Таким образом, Кабальеро подпишет соглашение, рассчитанное до 30 июня 2021 года.

    Также было отмечено, что контракт с Кабальеро решили продлить в связи с пандемией. В тренерском штабе довольны формой вратаря, поэтому решили его сохранить, чтобы не искать ему замену и не тратить деньги на трансферном рынке.

    Ранее такое же решение в клубе было принято по контракту нападающего Оливье Жиру. 0

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