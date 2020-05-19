Кабальеро продлит контракт с «Челси»

продлит контракт с вратарем, сообщает The Telegraph.

Известно, что в контракте 38-летнего голкипера есть пункт о продлении договора еще на один год. Таким образом, Кабальеро подпишет соглашение, рассчитанное до 30 июня 2021 года.

Также было отмечено, что контракт с Кабальеро решили продлить в связи с пандемией. В тренерском штабе довольны формой вратаря, поэтому решили его сохранить, чтобы не искать ему замену и не тратить деньги на трансферном рынке.

Ранее такое же решение в клубе было принято по контракту нападающего Оливье Жиру. 0