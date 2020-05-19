«Авангард» покинули восьми футболистов

Игроки «Авангарда»
ФК «Авангард»
Курскую команду покинули Никитой Тимошиным, Михаилом Земсковым, Андреем Батютиным, Дмитрием Каюмовым, Сергеем Бреевым, Александром Макаровым, Александром Агеевым и Антоном Антиповым. У этих футболистов истекли контракты.
Тимошин провел за курскую команду 107 матчей (15 голов), Земсков — 55 (7), Батютин — 46 (3), Каюмов — 25 (3), Бреев — 18, Макаров — 4, Агеев — 2, Антипов участия в официальных играх не принимал.
17 мая «Авангард» заявил о решении перейти из ФНЛ в ПФЛ. 0