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    Мелкадзе останется в «Тамбове» до окончания сезона

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    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, что все арендованные игроки останутся в клубе до фактического завершения сезона.

    Георгий Мелкадзе
    Георгий Мелкадзе

    «Будем продлевать всех арендованных игроков на два месяца. В том числе и Георгия Мелкадзе, со "Спартаком" уже все оговорено. Сам футболист также согласен остаться.

    По сути чемпионат продолжается, так что аренды автоматически продлятся. Все выплаты осуществляются исходя из того, что прописано в контрактах.

    Некоторых игроков, у которых заканчиваются контракты, станем отсекать. В ближайшее время обсудим этот вопрос», — сказал Худяков «Известиям».

    23-летний Мелкадзе был арендован «Тамбовом» в сентябре прошлого года. В 13 матчах РПЛ он забил шесть мячей и сделал три голевые передачи. 0

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