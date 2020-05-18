Мелкадзе останется в «Тамбове» до окончания сезона

Георгий Мелкадзе
globallookpress.com
«Будем продлевать всех арендованных игроков на два месяца. В том числе и Георгия Мелкадзе, со "Спартаком" уже все оговорено. Сам футболист также согласен остаться.
По сути чемпионат продолжается, так что аренды автоматически продлятся. Все выплаты осуществляются исходя из того, что прописано в контрактах.
Некоторых игроков, у которых заканчиваются контракты, станем отсекать. В ближайшее время обсудим этот вопрос», — сказал Худяков «Известиям».
23-летний Мелкадзе был арендован «Тамбовом» в сентябре прошлого года. В 13 матчах РПЛ он забил шесть мячей и сделал три голевые передачи. 0