Платини призвал Инфантино уйти в отставку

Мишель Платини
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«Инфантино и генеральный прокурор Швейцарии Майкл Лаубер считаются неприкасаемыми и находятся выше закона.
Я думаю, что Лаубер в курсе, что он перешел красную линию. Инфантино, на мой взгляд, должен отказаться от мандата.
Проблема в том, что он стал президентом ФИФА благодаря умелому сочетанию обстоятельств, как оппортунист, без какой-либо особой легитимности. Поэтому он сделает все возможное, чтобы сохранить свою позицию», — приводит слова Платини L'Illustre.
Напомним, что четырехлетнее отстранение Платини от футбола истекло в октябре прошлого года. 0