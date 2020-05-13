Платини призвал Инфантино уйти в отставку

Бывший президент УЕФАсчитает, что глава ФИФАзанял свой пост благодаря умелому стечению обстоятельств, поэтому должен уйти в отставку.

«Инфантино и генеральный прокурор Швейцарии Майкл Лаубер считаются неприкасаемыми и находятся выше закона.

Я думаю, что Лаубер в курсе, что он перешел красную линию. Инфантино, на мой взгляд, должен отказаться от мандата.

Проблема в том, что он стал президентом ФИФА благодаря умелому сочетанию обстоятельств, как оппортунист, без какой-либо особой легитимности. Поэтому он сделает все возможное, чтобы сохранить свою позицию», — приводит слова Платини L'Illustre.

Напомним, что четырехлетнее отстранение Платини от футбола истекло в октябре прошлого года. 0