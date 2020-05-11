В России пока исключены любые массовые мероприятия, заявил Путин

Президент Россииисключил проведение массовых мероприятий в России в ближайшее время из-за пандемии коронавируса.

«Разумеется, по всей стране пока исключаются любые массовые мероприятия, и, конечно, всем надо строго выполнять санитарные правила», — сказал Путин в обращении к россиянам перед совещанием по эпидемиологической обстановке в РФ.

Напомним, что чемпионат России по футболу может вернуться в конце июня — 21-го или 28-го числа.

За сутки в 84 регионах России выявили 11 656 новых случаев заражения коронавирусом. Страна вышла на третье место в мире по числу выявленных случаев заражения.

С начала эпидемии коронавирусную инфекцию обнаружили у 221 344 человек в России. Умерло 2009 инфицированных. 0