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    В России пока исключены любые массовые мероприятия, заявил Путин

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    Президент России Владимир Путин исключил проведение массовых мероприятий в России в ближайшее время из-за пандемии коронавируса.

    Чемпионат России может вернуться в конце июня
    Чемпионат России может вернуться в конце июня

    «Разумеется, по всей стране пока исключаются любые массовые мероприятия, и, конечно, всем надо строго выполнять санитарные правила», — сказал Путин в обращении к россиянам перед совещанием по эпидемиологической обстановке в РФ.

    Напомним, что чемпионат России по футболу может вернуться в конце июня — 21-го или 28-го числа.

    За сутки в 84 регионах России выявили 11 656 новых случаев заражения коронавирусом. Страна вышла на третье место в мире по числу выявленных случаев заражения.

    С начала эпидемии коронавирусную инфекцию обнаружили у 221 344 человек в России. Умерло 2009 инфицированных. 0

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