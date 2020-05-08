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    В испанской Примере разрешили проводить пять замен

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    Королевская федерация футбола Испании (RFEF) разрешила увеличить количество замен в матчах чемпионата Испании с трех до пяти.

    Мяч Примеры
    Мяч Примеры

    Об этом сообщает COPE в Twitter.

    Для проведения пяти замен каждая команда сможет использовать три временных слота.

    Кроме того, командам будет разрешено расширить заявку на матчи с 18 до 23 игроков. Во время матчей будут организованы две паузы, чтобы футболисты могли попить воды.

    Аналогичные меры будут введены в Сегунде.

    Данное решение принято в связи с затяжной паузой, которая возникла в футболе из-за коронавируса и может повлечь за собой травмы футболистов.

    Ранее идею проводить по пять замен поддержала Ла Лига. 0

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