В испанской Примере разрешили проводить пять замен

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) разрешила увеличить количество замен в матчах чемпионата Испании с трех до пяти.

Об этом сообщает COPE в Twitter.

Для проведения пяти замен каждая команда сможет использовать три временных слота.

Кроме того, командам будет разрешено расширить заявку на матчи с 18 до 23 игроков. Во время матчей будут организованы две паузы, чтобы футболисты могли попить воды.

Аналогичные меры будут введены в Сегунде.

Данное решение принято в связи с затяжной паузой, которая возникла в футболе из-за коронавируса и может повлечь за собой травмы футболистов.

Ранее идею проводить по пять замен поддержала Ла Лига. 0