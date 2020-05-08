В испанской Примере разрешили проводить пять замен

Об этом сообщает COPE в Twitter.
Для проведения пяти замен каждая команда сможет использовать три временных слота.
Кроме того, командам будет разрешено расширить заявку на матчи с 18 до 23 игроков. Во время матчей будут организованы две паузы, чтобы футболисты могли попить воды.
Аналогичные меры будут введены в Сегунде.
Данное решение принято в связи с затяжной паузой, которая возникла в футболе из-за коронавируса и может повлечь за собой травмы футболистов.
Ранее идею проводить по пять замен поддержала Ла Лига. 0