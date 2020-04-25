«Городея» — БАТЭ: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 6-го тура чемпионата Белоруссиипотерпела домашнее поражение от борисовскогосо счетом 0:2.

Счет в матче был открыт на 73-й минуте — Станислав Драгун забил первым касанием после выхода на замену.

На третьей добавленной минуте второго тайма победную точку поставил Антон Сарока.

БАТЭ набрал 10 очков и присоединился к группе лидеров. Столько же очков у «Слуцка», «Витебска» и «Торпедо-БелАЗ», которым еще предстоит провести своим матчи шестого тура.

«Городея» занимает пятое место в таблице чемпионата Белоруссии с 9 очками. Ранее команда Олега Радушка одержала три победы подряд.

Чемпионат Белоруссии. 6-й тур «Городея» — БАТЭ — 0:2 (0:0) Голы: Драгун, 73 (0:1). Сарока, 90+3 (0:2)«Городея»: Довгялло, Павлючек, Сазанович (Шавель, 78), Сорокин, Шестиловский (Пушняков, 79), Позняк, Йоксимович, Усеня, Яскович, Архипов (Байдук, 67), СайчичБАТЭ: Щербицкий, Филипенко, Настич, Волков, Бессмертный, Бага, Стасевич (Скавыш, 84), Яблонский (Драгун, 73), Видлюмссон, Сарока, Милич (Нехайчик, 67)Предупреждения: Сазанович, 22. Милич, 37. Архипов, 60. Настич, 66. Волков, 69

2 мая «Городея» сыграет в Бресте против местного «Руха», а БАТЭ 3 мая примет «Неман». 0