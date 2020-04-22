Кариус расторг контракт с «Бешикташем» и вернется в «Ливерпуль» — СМИ

Немецкий голкиперрасторг контракт си вернется обратно в

Как сообщает NTV Spor, Кариус в одностороннем порядке расторг соглашение, так как недоволен тем, что ему не выплатили долги по зарплате. Голкипер получил от турецкого клуба 470 тысяч евро, согласившись не подавать жалобу в ФИФА.

«Бешикташ» арендовал Кариуса у «Ливерпуля» в 2018 году на два года. Его зарплата в турецком клубе составляла 1,5 млн евро в год, однако «Бешикташ» до конца не рассчитался с игроком. Общая задолженность составила 1,6 миллиона.

Контракт Кариуса с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2022 года. 0