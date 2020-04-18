Стала известна дата старта квалификации к ЧМ-2022 в Южной Америке

Южноамериканская конфедерация футбола () провела видеоконференцию с президентами федераций, сообщает Globo Esporte.

Отборочные матчи в Южной Америки стартуют 4 сентября globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

По ее итогам было принято решение, что отборочный тур Южной Америки к чемпионату мира 2022 года в Катаре начнется 4 сентября.

В стартовых матчах Бразилия встретится с Боливией, а Аргентина — с Эквадором. Отбор должен был стартовать в конце марта, но из-за пандемии коронавируса игры были отложены.

По всему миру было зафиксировано более 2,23 млн случаев заражения, из которых выздоровели 568 тысяч человек, умерли свыше 153 тысяч. 0