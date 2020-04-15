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    Глава ФНЛ отреагировал на решение «Армавира» сняться с первенства

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    Президент ФНЛ Игорь Ефремов поделился мнением о снятии «Армавира» с первенства.

    Игорь Ефремов
    Игорь Ефремов

    Клуб не смог выполнить все условия лицензирования на сезон-2020/21.

    «Безусловно, это крайне печальная для нас новость. Хочу обратить внимание на то, что сегодняшнее решение инвестора "Армавира" не связано напрямую со сложившейся из-за пандемии коронавируса ситуацией, а имеет под собой более серьезные основания.

    В частности, проблемы с соответствием критериям получения лицензии (клуб даже не подавал заявку на лицензию на сезон-2020/21), а также общее несовпадение взглядов с местными властями на развитие клуба в регионе, что отражено и в официальном заявлении.

    Что касается "Армавира", несмотря на то, что команда не входила в число лидеров ФНЛ, на протяжении всей своей истории это был динамично развивающийся клуб, руководители которого всегда видели своей задачей не только достижение спортивного результата, но и развитие инфраструктуры, а также привлечение болельщиков на трибуны. Что не так просто делать в условиях высочайшей конкуренции в Краснодарском крае.

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    • Поэтому хочу выразить надежду, что в будущем у армавирцев, которые на протяжении пяти лет финансировались исключительно на частные средства Олега Мкртчана и — до настоящего времени — Джевана Челоянца, появится новый инвестор, который сможет продолжить начатое», — приводит слова Ефремова «Р-Спорт». 0

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