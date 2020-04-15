«Армавир» снимется с первенства ФНЛ

«Уважаемые болельщики ФК "Армавир", сотрудники клуба, футболисты, главный тренер и его штаб!
Вынужден сообщить, что в связи с тем, что ФК "Армавир" не может выполнить все условия лицензирования на сезон 2020/2021, включая аттестацию академии клуба (ознакомиться с нормами и критериями можно по ссылке: документы), а также в связи с непредсказуемой ситуацией в части продолжения Олимп-Первенства ФНЛ, Джеван Крикорович Челоянц принял решение снять ФК "Армавир" с Олимп — Первенства ФНЛ», — говорится в заявлении.
На момент остановки чемпионата «Армавир» занимал 12-е место в турнирной таблице ФНЛ с 30 очками.
ОФИЦИАЛЬНО: ФК «АРМАВИР» СНИМАЕТСЯ С ОЛИМП — ПЕРВЕНСТВА ФНЛ ПО ФУТБОЛУ.@FNLeague https://t.co/P5gXc8i6Xz#фкармавир #впередармавир #FCA #ФНЛ pic.twitter.com/giWkGNpmYI— ФК «Армавир» (@fcarmavir) April 15, 2020