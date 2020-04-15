снимается с розыгрыша ФНЛ, сообщается на официальном сайте клуба.

«Армавир» снимется с первенства ФНЛ ФК «Армавир» https://twitter.com/fcarmavir 10 000 Фрибет новичкам Играть!

«Уважаемые болельщики ФК "Армавир", сотрудники клуба, футболисты, главный тренер и его штаб!

Вынужден сообщить, что в связи с тем, что ФК "Армавир" не может выполнить все условия лицензирования на сезон 2020/2021, включая аттестацию академии клуба (ознакомиться с нормами и критериями можно по ссылке: документы), а также в связи с непредсказуемой ситуацией в части продолжения Олимп-Первенства ФНЛ, Джеван Крикорович Челоянц принял решение снять ФК "Армавир" с Олимп — Первенства ФНЛ», — говорится в заявлении.

На момент остановки чемпионата «Армавир» занимал 12-е место в турнирной таблице ФНЛ с 30 очками.

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