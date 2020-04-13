Кандидат в президенты «Барселоны»: Клуб находится под угрозой банкротства

Кандидат в президентызаявил, что клуб впереди ждет тяжелая перестройка, в связи с которой «сине-гранатовые» находятся под угрозой банкротства

«В течение долгого времени мы предупреждали, что "Барселона" движется прямиком к идеальному шторму. Клубу предстоит найти замену лучшему поколению футболистов в истории, построить новый спорткомплекс и бороться против публичных компаний с огромными финансовыми возможностями.

Мы пережили осуждение клуба по делу Неймара, конфликты между игроками, сотрудниками, проверку по делу соцсетей. Добавьте неустойчивую спортивную политику, разложение директората и существенное снижение доходов в связи с коронавирусом. Клуб находится под угрозой экономического и морального банкротства», — цитирует Фонта Mundo Deportivo.

Отметим, Фонт считается главным конкурентом нынешнего президента каталонцев Хосепа Бартомеу на предстоящих в 2021 году выборах главы клуба. 0