Кандидат в президенты «Барсы» потребовал от Бартомеу объяснений о ситуации в клубе

Кандидат в президенты «Барселоны»написал открытое письмо в адрес действующего президента каталонского клуба

Виктор Фонт marca.com 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

Фонт потребовал от Бартомеу объяснений о текущей ситуации в клубе в связи с последними обвинениями в коррупции.

«Мы на пути к идеальному шторму. Если раньше риски были велики, то теперь они гигантские. Мы оказались в разгаре пандемии коронавируса, которая парализовала планету и будет иметь последствия, которые сегодня мы не можем предсказать.

В течение месяцев мы наблюдали за постыдным увеличением числа инцидентов в поведении клуба как института, кульминацией чего стали серьезные обвинения, последовавшие от руководства клуба, а также шесть резких отставок.

Модель управления последних лет больше не работает. Отсутствие транспарентности, повсеместные траты, которые больше, чем у кого бы то ни было, а также необходимость продавать или обменивать игроков в последние минуты трансферного окна каждого сезона для того, чтобы сходился баланс, является неустойчивой моделью.

В обычных обстоятельствах вес этих событий потребовал бы подачи заявления об отставке и немедленного начала досрочных выборов.

Я требую с полной прозрачностью объяснить экономическую ситуацию в клубе, рассказать о долгах "Барсы" и о том, как это повлияет на краткосрочный план», — приводит слова Фонта Marca. 0