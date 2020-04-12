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    Кандидат в президенты «Барсы» потребовал от Бартомеу объяснений о ситуации в клубе

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    Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт написал открытое письмо в адрес действующего президента каталонского клуба Жозепа Бартомеу.

    Виктор Фонт
    Виктор Фонт

    Фонт потребовал от Бартомеу объяснений о текущей ситуации в клубе в связи с последними обвинениями в коррупции.

    «Мы на пути к идеальному шторму. Если раньше риски были велики, то теперь они гигантские. Мы оказались в разгаре пандемии коронавируса, которая парализовала планету и будет иметь последствия, которые сегодня мы не можем предсказать.

    В течение месяцев мы наблюдали за постыдным увеличением числа инцидентов в поведении клуба как института, кульминацией чего стали серьезные обвинения, последовавшие от руководства клуба, а также шесть резких отставок.

    Модель управления последних лет больше не работает. Отсутствие транспарентности, повсеместные траты, которые больше, чем у кого бы то ни было, а также необходимость продавать или обменивать игроков в последние минуты трансферного окна каждого сезона для того, чтобы сходился баланс, является неустойчивой моделью.

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    • В обычных обстоятельствах вес этих событий потребовал бы подачи заявления об отставке и немедленного начала досрочных выборов.

    Я требую с полной прозрачностью объяснить экономическую ситуацию в клубе, рассказать о долгах "Барсы" и о том, как это повлияет на краткосрочный план», — приводит слова Фонта Marca. 0

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