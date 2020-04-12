«Андерлехт» вернется к тренировкам 13 апреля

Игроки команды будут тренироваться по желанию
globallookpress.com
Ранее такое же решение принял другой бельгийский клуб «Генк».
«В понедельник игроков приглашают на базу для регулярных тренировок с соблюдением правил гигиены и безопасности. Все полностью добровольно», — отметил капитан команды Венсан Компани в комментарии Tuttomercatoweb.
При этом футболисты, которые не чувствуют себя в безопасности, смогут оставаться дома.
Ранее сообщалось, что в Бельгии отменят оставшиеся матчи сезона. В УЕФА заявили, что страны, где сезон не будет доигран, могут не получить путевки в еврокубки. Планируется, что окончательное решение о судьбе сезона в Бельгии будет принято 24 апреля. 0