«Андерлехт» вернется к тренировкам 13 апреля

13 апреля вернется к тренировкам после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

Ранее такое же решение принял другой бельгийский клуб «Генк».

«В понедельник игроков приглашают на базу для регулярных тренировок с соблюдением правил гигиены и безопасности. Все полностью добровольно», — отметил капитан команды Венсан Компани в комментарии Tuttomercatoweb.

При этом футболисты, которые не чувствуют себя в безопасности, смогут оставаться дома.

Ранее сообщалось, что в Бельгии отменят оставшиеся матчи сезона. В УЕФА заявили, что страны, где сезон не будет доигран, могут не получить путевки в еврокубки. Планируется, что окончательное решение о судьбе сезона в Бельгии будет принято 24 апреля. 0