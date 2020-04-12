КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хосеп Бартомеу«Барса» гниет с головы. Скандал в каталонском клубе
  • 09:15
    • «Тоттенхэм» нацелен на подписание защитника ПСЖ
  • 08:59
    • Экклстоун призвал отменить сезон Формулы-1
  • 08:13
    • «Андерлехт» вернется к тренировкам 13 апреля
  • 22:30
    • Фарфан: Пусть делают, что хотят, но не трогают мои деньги!
  • 17:31
    • Капризов отказался продлевать контракт с ЦСКА — СМИ
    Все новости спорта

    «Андерлехт» вернется к тренировкам 13 апреля

    Футбол АндерлехтКоронавирус в спорте
    «Андерлехт» 13 апреля вернется к тренировкам после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

    Игроки команды будут тренироваться по желанию
    Игроки команды будут тренироваться по желанию

    Ранее такое же решение принял другой бельгийский клуб «Генк».

    «В понедельник игроков приглашают на базу для регулярных тренировок с соблюдением правил гигиены и безопасности. Все полностью добровольно», — отметил капитан команды Венсан Компани в комментарии Tuttomercatoweb.

    При этом футболисты, которые не чувствуют себя в безопасности, смогут оставаться дома.

    Ранее сообщалось, что в Бельгии отменят оставшиеся матчи сезона. В УЕФА заявили, что страны, где сезон не будет доигран, могут не получить путевки в еврокубки. Планируется, что окончательное решение о судьбе сезона в Бельгии будет принято 24 апреля. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Барса» гниет с головы. Скандал в каталонском клубе
  • Вчера в 22:16
    •
  • Прогноз
  • «Минск» — БАТЭ
  • 1.88
  • Сегодня в 15:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжатся ли выездные неудачи БАТЭ?
  • «Минск» — БАТЭ. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Сможет ли брестское «Динамо» впервые в сезоне обыграть «Ислочь»?
  • «Динамо» Брест — Ислочь. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Одержат ли «Смолевичи» первую победу в сезоне?
  • «Смолевичи» — «Шахтер» Солигорск. Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Интер» — «Арсенал». Лига чемпионов 2003/2004 Футбол Вечер имени Анри. Вспоминаем, как «Арсенал» Венгера разнес «Интер» в ЛЧ 2003/04Выступление «Арсенала» на «Джузеппе Меацца» в 2003-м году было одним из лучших при Венгере в еврокубках Вчера в 15:030
  • 08:47
    • Защитник «Финикса» выиграл турнир по NBA 2K20
  • 08:28
    • «Валенсии» интересен полузащитник «Марселя»
  • 01:03
    • Фарфан назвал шуткой своё высказывание о снижении зарплат
    У Месси конфликт с руководством «Барселоны» Футбол «Интер» — лучший вариант для Месси в случае уходаЕсть ли у «нерадзурри» шансы на трансфер? Вчера в 03:090
  • Экспресс дня

  • Пополнит ли БАТЭ свою копилку после выезда в Минск?
  • 5.00
    •
  • 00:56
    • Голдобин подтвердил информацию о переезде в КХЛ
  • 00:43
    • Комбаров: Нам сказали, что деньги пойдут врачам
  • 00:20
    • «Реал Сосьедад» — первый испанский клуб, который возобновит тренировки
    Паулиньо Футбол Магия Востока. Семь игроков, которые спасли свою карьеру, переехав в КитайРассказываем об игроках, которые доказали, что переезд в китйскую Суперлигу был правильным решением Вчера в 01:060
  • 00:02
    • Чистяков: Сезон надо доигрывать. Наверху таблицы разница в 2-3 очка
  • 23:52
    • Манчини: Италия будет в числе претендентов на победу на ЧЕ
  • 23:40
    • Премьер-министр Словении обвинил президента УЕФА в распространении коронавируса
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.05
  • Прогноз на матч Тайбэй Татунг — Тайпауер
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Худжанд — Хатлон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Истиклол — ЦСКА Памир
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Минск — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Смолевичи — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  5.00
  • Экспресс дня 12 апреля
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Окоталь — Ферретти
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Рух Брест
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • 17/04/2020 в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • 17/04/2020 в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 18/04/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие