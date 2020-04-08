«Фиорентине» интересен Наингголан

Полузащитник, выступающий на правах аренды за, продолжает входить в сферу интересов. Об этом сообщает Football Italia.

«Фиалки» пытались подписать скандального бельгийца еще прошлым летом, однако сам футболист предпочел вернуться в Кальяри.

Информация о том, что «сардинийцы» не будут выкупать контракт Наингголана по причине отсутствия необходимых средств, дала зеленый свет клубу Рокко Коммиссо.

Утверждается, что «Фиорентина» связалась с «Интером, чтобы сообщить о желании арендовать Наингголана на один сезон с обязательным правом выкупа за 20 миллионов евро. Именно эту сумму "нерадзурри" надеются выручить за 31-летнего бельгийца. 0