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    «Фиорентине» интересен Наингголан

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    Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан, выступающий на правах аренды за «Кальяри», продолжает входить в сферу интересов «Фиорентины». Об этом сообщает Football Italia.

    Раджа Наингголан
    Раджа Наингголан

    «Фиалки» пытались подписать скандального бельгийца еще прошлым летом, однако сам футболист предпочел вернуться в Кальяри.

    Информация о том, что «сардинийцы» не будут выкупать контракт Наингголана по причине отсутствия необходимых средств, дала зеленый свет клубу Рокко Коммиссо.

    Утверждается, что «Фиорентина» связалась с «Интером, чтобы сообщить о желании арендовать Наингголана на один сезон с обязательным правом выкупа за 20 миллионов евро. Именно эту сумму "нерадзурри" надеются выручить за 31-летнего бельгийца. 0

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