«Фиорентине» интересен Наингголан

Раджа Наингголан
globallookpress.com
«Фиалки» пытались подписать скандального бельгийца еще прошлым летом, однако сам футболист предпочел вернуться в Кальяри.
Информация о том, что «сардинийцы» не будут выкупать контракт Наингголана по причине отсутствия необходимых средств, дала зеленый свет клубу Рокко Коммиссо.
Утверждается, что «Фиорентина» связалась с «Интером, чтобы сообщить о желании арендовать Наингголана на один сезон с обязательным правом выкупа за 20 миллионов евро. Именно эту сумму "нерадзурри" надеются выручить за 31-летнего бельгийца. 0