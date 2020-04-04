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    Глеб: Весь мир смотрит чемпионат Белоруссии

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    Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и испанской «Барселоны» Александр Глеб поделился мнением о проведении матчей чемпионата Белоруссии в период пандемии коронавируса в мире.

    Александр Глеб
    Александр Глеб

    «В Белоруссии сейчас красота. Весь мир смотрит наш чемпионат. Не знаю, получают ли удовольствие. Что происходит с БАТЭ? На мой взгляд, у ребят пропала уверенность, они не действуют на поле агрессивно. Может, насытились победами и титулами. Это психология. Они тренируются, врачи каждый день делают тесты. Может, и присутствует какой-то страх, я не знаю, не нахожусь внутри клуба.

    Лидерство "Энергетика-БГУ" и "Минска"? Мне нравятся эти команды, там молодые ребята, зарплаты минимальные по меркам чемпионата Белоруссии. Тренер верит в перспективных игроков, которые не боятся и раскрываются. Выходят на поле, получают удовольствие и радуются.

    Чемпионат Белоруссии не останавливается, чтобы футболисты сборной потом смогли на равных сыграть с Грузией? Я думаю, не останавливают потому, что многие страны купили права на показ чемпионата Белоруссии», — приводит слова Глеба сайт телеканала «Матч ТВ». 0

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