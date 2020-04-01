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    Самедов: Надеюсь, что не дойдет до ликвидации «Крыльев Советов»

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    Бывший хавбек «Крыльев Советов» Александр Самедов прокомментировал новости о возможной ликвидации самарского клуба.

    Александр Самедов
    Александр Самедов

    «Очень жаль, если такое произойдет, потому что это хороший клуб с традициями. Да и Самара — футбольный город. Надеюсь, что этого не произойдет. Я не знаю, как там сейчас обстоят дела с финансовой точки зрения и кого можно продать, чтобы эти проблемы преодолеть.

    Сам клуб и город жалко, повторюсь, если такое произойдет. Но я думаю, что все будет хорошо и до такого не дойдет. Также хочется думать, что в такое время эта проблема не коснётся других российских клубов.

    Проблемы, конечно, есть у всех, но они решаемы. Если клубы хотят выходить в Премьер-Лигу, играть в ней, а потом через год-два вылетают, это уже их проблемы. Хочется, чтобы именно таких случаев было меньше», — сказал Самедов «Чемпионату». 0

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