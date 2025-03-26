«Спартак» — «Северсталь»: счет матча 5:4, обзор голов

«Спартак» Фото: globallookpress.com
В составе победителей шайбы забросили Ансель Галимов, Сергей Лукьянцев, Александр Пашин, Герман Рубцов и Николая Голдобин. За гостей забили Николай Чебыкин, Александр Скоренов, Андрей Чуркин и Руслан Абросимов.
Кубок Гагарина. 1/8 финала. Запад
«Спартак» — «Северсталь» — 5:4 ОТ (2:2, 1:2, 1:0, 1:0)
Голы: Чебыкин — 1 (Д. Давыдов), 2:17 — 0:1. Скоренов — 1 (Муханов), 6:47 — 0:2. Галимов — 1 (Рубцов, Пашин), 8:45 — 1:2. Лукьянцев — 1 (Беляев, Зайцев), 18:15 — 2:2. Чуркин — 1 (Кручинин, Абросимов), 22:24 — 2:3. Абросимов — 1 (бол., Аймурзин, Ильин), 29:23 — 2:4. Пашин — 1 (мен., Рубцов), 31:09 — 3:4. Рубцов — 1 (Ружичка, Пашин), 48:37 — 4:4. Голдобин — 1 (Зайцев, Порядин), 68:14 — 5:4Вратари: Николаев — СамойловШтраф: 8 — 6Броски: 38 (11+12+9+6) — 39 (12+10+13+4)
«Спартак» повел в серии со счетом 1:0. Следующая игра пройдет 28 марта.