ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Черных«Очень хотел бы, чтобы Панарин взял Кубок Стэнли». Агент Александр Черных — о карьере своих хоккеистов в НХЛ и КХЛ
  • 22:34
    • «Спартак» в первом матче дожал «Северсталь» в первом матче плей-офф КХЛ
  • 22:11
    • Свентек неожиданно уступила Эале в четвертьфинале турнира в Майами
  • 22:06
    • Минское «Динамо» выиграло у ЦСКА в первом матче плей-офф КХЛ
    Все новости спорта

    «Спартак» в первом матче дожал «Северсталь» в первом матче плей-офф КХЛ

    «Спартак» — «Северсталь»: счет матча 5:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Северсталь
    В первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина московский «Спартак» в овертайме переиграл череповецкую «Северсталь» со счетом 5:4.

    «Спартак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спартак»

    В составе победителей шайбы забросили Ансель Галимов, Сергей Лукьянцев, Александр Пашин, Герман Рубцов и Николая Голдобин. За гостей забили Николай Чебыкин, Александр Скоренов, Андрей Чуркин и Руслан Абросимов.

    Кубок Гагарина. 1/8 финала. Запад
    «Спартак» — «Северсталь» — 5:4 ОТ (2:2, 1:2, 1:0, 1:0)
    Голы: Чебыкин — 1 (Д. Давыдов), 2:17 — 0:1. Скоренов — 1 (Муханов), 6:47 — 0:2. Галимов — 1 (Рубцов, Пашин), 8:45 — 1:2. Лукьянцев — 1 (Беляев, Зайцев), 18:15 — 2:2. Чуркин — 1 (Кручинин, Абросимов), 22:24 — 2:3. Абросимов — 1 (бол., Аймурзин, Ильин), 29:23 — 2:4. Пашин — 1 (мен., Рубцов), 31:09 — 3:4. Рубцов — 1 (Ружичка, Пашин), 48:37 — 4:4. Голдобин — 1 (Зайцев, Порядин), 68:14 — 5:4Вратари: Николаев — СамойловШтраф: 8 — 6Броски: 38 (11+12+9+6) — 39 (12+10+13+4)

    «Спартак» повел в серии со счетом 1:0. Следующая игра пройдет 28 марта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Хватит ли у «Барселоны» сил на «Осасуну»?
  • «Барселона» — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Москвичи начнут серию с победы
  • «Динамо» Москва — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • «Локомотив» проведет скромный матч
  • «Локомотив» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.05
  • Экспресс дня 27 марта
  • Сегодня в 22:002025
    •  1.87
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Детройт — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Баффало — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Тампа — Юта
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Филадельфия — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие