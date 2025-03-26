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    Минское «Динамо» выиграло у ЦСКА в первом матче плей-офф КХЛ

    «Динамо» Минск — ЦСКА: счет матча 5:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск ЦСКА
    В первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина минское «Динамо» в родных стенах переиграло московский ЦСКА со счетом 5:2.

    «Динамо» Минск
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    «Динамо» Минск

    На голы Дмитрия Саморукова и Павла Карнаухова хозяева ответили дублем Александра Волкова и точными бросками Сергея Кузнецова, Сэма Энэса и Егора Борикова.

    Кубок Гагарина. 1/8 финала. Запад
    «Динамо» (Минск) — ЦСКА — 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)
    Голы: Саморуков — 1 (Гурьянов, Афанасьев), 1:03 — 0:1. Карнаухов — 1 (Нестеров, Охотюк), 2:23 — 0:2. Кузнецов — 1, 14:15 — 1:2. Энас — 1 (бол., Пинчук, Горбунов), 18:05 — 2:2. Бориков — 1 (Тирни, Липский), 24:50 — 3:2. Волков — 1 (Пинчук), 47:21 — 4:2. Волков — 2 (п.в., Сотишвили), 58:50 — 5:2Вратари: Демченко — Хомченко (57:37 — 58:52)Штраф: 2 — 6Броски: 33 (13+10+10) — 23 (9+5+9)

    Следующий матч команды проведут 28 марта снова в Минске.

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