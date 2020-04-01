Фанаты «Немана» призвали бойкотировать чемпионат Белоруссии

Фанаты гродненскогопризвали бойкотировать матчи чемпионата Белоруссии по футболу из-за пандемии коронавируса, сообщает Tut.by.

«Мы, болельщики ФК "Неман", хотим обратиться ко всем активным болельщикам страны. Мы осознаем, что нам "кто-то врет", и из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране мы перестаем посещать домашние и выездные матчи нашей команды.

Это решение непростое, нам сложно оставить команду без поддержки, но сейчас главное — здоровье наших граждан. Мы призываем все фанатские движения Белоруссии к этому. Давайте останемся дома, снизим риски, связанные с распространением коронавируса, защитим себя и своих близких.

Мы также призываем АБФФ под руководством Базанова наконец набраться смелости и приостановить чемпионат, как это сделали во всем мире. Желаем всем здоровья, не болейте! Берегите себя и своих близких!» — говорится в заявлении.

Чемпионат Белоруссии остался единственным профессиональным футбольным турниром в Европе, который до сих пор не приостановили.

В стране также продолжается финальная серия плей-офф по хоккею. На всех этих соревнованиях не запрещено находиться зрителям. 0