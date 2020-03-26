Семин: Наша страна должна доиграть чемпионат России

Главный тренер московского «Локомотива»высказался о пандемии коронавируса, а также выразил мнение, что нынешний сезон должен быть доигран.

Ранее сообщалось, что РФС рассматривает вариант с досрочным завершением сезона. На данный момент футбол в России приостановлен до 10 апреля.

«До ухода на карантин мы проводили тренировки. Но у нас был такой режим — база, дом. И больше никуда.

Футболисты взрослые люди и прекрасно понимают, что в многолюдные места лучше не ходить. Но теперь есть решение — карантин. И мы полностью соблюдаем все правила.

Я считаю так: мы, как и вся наша страна, должны бороться и победить этот вирус. И к большому удовольствию болельщиков, доиграть чемпионат.

Но если этого не произойдет, и оставшиеся туры не будут проведены — мы ничего не сможем поделать. Такие решения точно будут приниматься не нами.

Решение о переносе чемпионата Европы верное, конечно. Есть люди, которые в ответе за здоровье населения. И им виднее.

Мне вот запомнилась фраза Дидье Дешама: "Сейчас главный матч — против коронавируса. И мы должны его выиграть". Готов повторить эти слова.

В такие моменты ощущаешь, какую роль играет большой футбол в жизни человека. Вот у нас всегда хватает пессимистов, которые постоянно ругают наш чемпионат, футболистов.

А сейчас встречаю людей, и они жалуются, что смотреть нечего и жалеют о приостановке Премьер-лиги. Разговоры о футболе есть, но матчи не проводятся. И это расстраивает болельщиков», — цитирует специалиста «РГ». 0