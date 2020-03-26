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    Семин: Наша страна должна доиграть чемпионат России

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    Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказался о пандемии коронавируса, а также выразил мнение, что нынешний сезон должен быть доигран.

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    Ранее сообщалось, что РФС рассматривает вариант с досрочным завершением сезона. На данный момент футбол в России приостановлен до 10 апреля.

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    • «До ухода на карантин мы проводили тренировки. Но у нас был такой режим — база, дом. И больше никуда.

    Футболисты взрослые люди и прекрасно понимают, что в многолюдные места лучше не ходить. Но теперь есть решение — карантин. И мы полностью соблюдаем все правила.

    Я считаю так: мы, как и вся наша страна, должны бороться и победить этот вирус. И к большому удовольствию болельщиков, доиграть чемпионат.

    Но если этого не произойдет, и оставшиеся туры не будут проведены — мы ничего не сможем поделать. Такие решения точно будут приниматься не нами.

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    • Решение о переносе чемпионата Европы верное, конечно. Есть люди, которые в ответе за здоровье населения. И им виднее.

    Мне вот запомнилась фраза Дидье Дешама: "Сейчас главный матч — против коронавируса. И мы должны его выиграть". Готов повторить эти слова.

    В такие моменты ощущаешь, какую роль играет большой футбол в жизни человека. Вот у нас всегда хватает пессимистов, которые постоянно ругают наш чемпионат, футболистов.

    А сейчас встречаю людей, и они жалуются, что смотреть нечего и жалеют о приостановке Премьер-лиги. Разговоры о футболе есть, но матчи не проводятся. И это расстраивает болельщиков», — цитирует специалиста «РГ». 0

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