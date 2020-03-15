Глава совдира «Локомотива»: Чемпионская гонка продолжается

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    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о гостевой победе над «Ростовом» в матче 22-го тура чемпионата России (3:1).

    Анатолий Мещеряков
    Анатолий Мещеряков

    «Сделали важный шаг, завоевали очень нужные три очка в игре с прямым конкурентом. Все действовали самоотверженно. Спасибо команде и тренерскому штабу.

    Все в чемпионской гонке. Она продолжается. Мяч круглый. В футболе все возможно. Я ведь вам уже говорил, что наша команда в этом составе готова бороться за самые высокие места.

    Чемпионат будет приостановлен? Давайте не будем бежать впереди паровоза. Рано пока об этом говорить. Не надо слона есть по частям.

    Я уже поблагодарил тренерский штаб за подготовку команды к таким важнейшим матчам. Оценивать его работу надо по результатам», — приводит слова Мещерякова «Спорт-Экспресс». 0

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