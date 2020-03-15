Глава совдира «Локомотива»: Чемпионская гонка продолжается

Председатель совета директоров «Локомотива»высказался о гостевой победе над «Ростовом» в матче 22-го тура чемпионата России (3:1).

«Сделали важный шаг, завоевали очень нужные три очка в игре с прямым конкурентом. Все действовали самоотверженно. Спасибо команде и тренерскому штабу.

Все в чемпионской гонке. Она продолжается. Мяч круглый. В футболе все возможно. Я ведь вам уже говорил, что наша команда в этом составе готова бороться за самые высокие места.

Чемпионат будет приостановлен? Давайте не будем бежать впереди паровоза. Рано пока об этом говорить. Не надо слона есть по частям.

Я уже поблагодарил тренерский штаб за подготовку команды к таким важнейшим матчам. Оценивать его работу надо по результатам», — приводит слова Мещерякова «Спорт-Экспресс». 0