«Ливерпуль» установил рекорд АПЛ по числу домашних побед

установил рекорд высшего дивизиона чемпионата Англии, одержав 22 домашних победы подряд.

Это достижение покорилось мерсисайдцам в субботу, 7 марта, когда они на стадионе «Энфилд» обыграли «Борнмут» (2:1) в матче 29-го тура АПЛ.

Предыдущее достижение случилось в 1972 году — тогда «Ливерпуль» одержал 21 победу подряд.

«Ливерпуль» с 82 баллами лидирует в турнирной таблице АПЛ после 29 туров. Команде осталось набрать 9 очков для досрочного чемпионства в национальном первенстве.

🏠 Liverpool have set a new top division record of 22 successive home wins

Most successive home wins in top division

2️⃣2️⃣ Liverpool Feb 2019-to date

2️⃣1️⃣ Liverpool Jan-Dec 1972

2️⃣0️⃣ wins (Man City Newcastle, Preston) pic.twitter.com/WY9ztyO9fb